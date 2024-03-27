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27 Mart 2024 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 07:20:00

İşgalci İsrail'den Refah'a hava saldırısı

Kaynak: AA

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İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

Etiketler : gazze refah israil
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