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İşgalci İsrail'den mülteci kampına İHA saldırısı
03 Ocak 2024 Çarşamba 11:21:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 11:21:00

İşgalci İsrail'den mülteci kampına İHA saldırısı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na İHA ile saldırı düzenledi. Kamptaki Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı, hava saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, olayda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Tulkerim, Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenledi.

Tulkerim kentine çeşitli bölgelerden baskın düzenleyen İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombaladı.

Kamptaki Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı, hava saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi alınamadı.

Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı da İsrail ordusu tarafından ablukaya alındı. Evlerin çatılarına keskin nişancılar konuşlanırken, orduya ait zırhı araçlar ve buldozerler bölgenin altyapısını tahrip etti.

İsrail askerlerinin çok sayıda evi bastığı, Filistinlileri sorguya çektiği ifade edildi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda "sokağa çıkma yasağı" uygulandığına dair havadan broşürler atıldı.

İKİ HASTANE KUŞATILDI

Öte yandan Tulkerim'in kuzey kesimindeki Şehid Sabit Hastanesi ile batısındaki İsra İhtisas Hastanesi, İsrail güçleri tarafından kuşatıldı.

İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerinde de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli öldürüldü.

Etiketler : israil filistin mülteci kampı
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