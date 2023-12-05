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05 Aralık 2023 Salı 18:37:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 18:37:00

İşgalci İsrail'den Lübnan'a saldırı: İlk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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Lübnan yerel basını, işgalci İsrail ordusunun ülkenin güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda bir askerinin hayatını kaybettiğini üç askerinin ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, işgalci İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

Etiketler : İşgalci İsrail Lübnan saldırıları asker kaybı ÇATIŞMA
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