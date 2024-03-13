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13 Mart 2024 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 11:53:00

İşgalci İsrail'den Kudüs Hastanesi'ne saldırı: 5 Filistinli katledildi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 5 sivili öldürdü.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya aldığı Gazze kentinde hastane çevresine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistin Kızılayına ait Kudüs Hastanesi çevresini obüs toplarıyla vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Kudüs Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 sivilin öldürüldüğü ve bir çok kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze kudüs hastanesi
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