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15 Şubat 2024 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 15:05:00

İşgalci İsrail'den iki devletli çözüme ret!

Kaynak: DHA

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İsrail Maliye Bakanı, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesini de içeren bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin bize yaptıkları korkunç katliam için bir ödülü hak ettiklerini söyleyen bu planı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz; başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti. Verilmek istenen mesaj, İsrail vatandaşlarını katletmenin karşılığının çok iyi olduğudur. Bir Filistin devleti, 7 Ekim'de kanıtlandığı üzere İsrail Devleti için varoluşsal bir tehdittir" dedi.

AB VE ABD İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR

İsrail-Filistin krizinin derinleştiği 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD ve Avrupa Birliği yetkilileri, iki devletli çözümü desteklediklerini, odaklanılması gereken çözümün bu olduğunu ifade ediyor.

Etiketler : israil gazze filistin
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