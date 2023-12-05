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05 Aralık 2023 Salı 13:24:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 13:24:00

İşgalci İsrail'den Hizbullah'a hava saldırısı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a ait “hedeflere” hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" savaş uçaklarıyla vurduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına atılan roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının da Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Vurulan "hedefler" arasında Hizbullah'a ait askeri altyapılar ve noktalar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Etiketler : israil lübnan hava saldırısı
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