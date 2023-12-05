İşgalci İsrail'den Hizbullah'a hava saldırısı
Kaynak: AA
İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a ait “hedeflere” hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" savaş uçaklarıyla vurduğunu bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına atılan roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının da Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
Vurulan "hedefler" arasında Hizbullah'a ait askeri altyapılar ve noktalar olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
- İşgalci İsrail'den Hizbullah'a hava saldırısı
- Umman Körfezi'nde 17 tekneye el kondu
- Nijerya'da bir köy yanlışlıkla bombalandı: 85 ölü
- İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'ya gidecek
- İşgalci İsrail'in askeri araçlarına darbe... Yasin 105 roketleriyle hedef alındı
- ABD'li senatörden İsrail'e yardımlara tepki