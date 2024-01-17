İşgalci İsrail'den Gazze'ye gece baskını! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İşgalci İsrail'den Gazze'ye gece baskını! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, havadan ve karadan yapılan saldırılarda onlarca Filistinli de yaralandı.

İşgal savaş uçakları, Han Yunus'un batısında Filistinlilerin yaşadığı evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı.

Saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Filistin Kızılayına bağlı Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi çevresini bombalaması hastanelerde ciddi hasara yol açtı.