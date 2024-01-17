İşgalci İsrail'den Gazze'ye gece baskını! Çok sayıda şehit ve yaralı var
Kaynak: AA
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılarında 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, havadan ve karadan yapılan saldırılarda onlarca Filistinli de yaralandı.
İşgal savaş uçakları, Han Yunus'un batısında Filistinlilerin yaşadığı evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı.
Saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in, Filistin Kızılayına bağlı Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi çevresini bombalaması hastanelerde ciddi hasara yol açtı.
- İngiliz Başbakan Sunak'a "soykırım ortaklığı" suçlaması
- İşgalci İsrail'den Gazze'ye gece baskını! Çok sayıda şehit ve yaralı var
- Savaş karşıtlarına sert müdahale! İsrail kendi halkına da acımasız
- Pakistan'dan İran'a tepki
- BM: İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor, gıdayı silah olarak kullanıyor
- Hamas ile İsrail arasında insani yardım anlaşması