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14 Kasım 2023 Salı 09:47:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 09:47:00

İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 38. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin Refah düzenlediği saldırılar sonucu dumanlar yükseldi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda El-Fahura okulu yakınındaki Es-Sevarike ailesinin evinin bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bombardımanda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gece boyu süren saldırılarda Cibaliya'da 12 evin tamamen yıkıldığı, onlarca kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Etiketler : israil gazze filistin
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