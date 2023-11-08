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08 Kasım 2023 Çarşamba 13:56:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 13:56:00

İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam

Kaynak: AA

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, 4 bin 324'ü çocuk olmak üzere 10 bin 569'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 27 katliamda 241 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 475 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının da arttığını ifade etti.

ÖLENLERİN YÜZDE 49'U "GÜVENLİ" OLDUĞU İDDİA EDİLEN GAZZE'NİN GÜNEY BÖLGELERİNDEN

Kudra, son 24 saatte ölenlerin yüzde 49'unun İsrail ordusunun "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinden olduğunun altını çizdi.

İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 193 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, İsrail'in şu ana kadar 120 sağlık tesisini hedef aldığını kaydetti.

HASTANELERDE SADECE YOĞUN BAKIM VE AMELİYAT ODALARINA ELEKTRİK SAĞLANABİLİYOR

Hastanelerde sadece acil servislerin yanı sıra yoğun bakım ve ameliyat odaları için jeneratörlerle elektrik vermeye çalıştıklarını söyleyen Kudra, "İşgalci İsrail'in hastanelere yönelik tehdidi artarak devam ediyor. Rantisi Çocuk Hastanesi'nin tahliyesine ilişkin talebini de ısrarla sürdürerek yerinden edilen binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden İsrail tehditlerinin önüne geçmeleri için hastanelerde varlıklarını göstermeleri çağrısında bulunan Kudra, tıbbi malzeme ve akaryakıt girişi için Gazze Şeridi'ne acil güvenli insani koridorun açılması talebinde bulundu.

Etiketler : israil gazze filistin
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