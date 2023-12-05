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05 Aralık 2023 Salı 09:13:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 09:13:00

İşgalci İsrail'den DSÖ deposuna uyarı: Derhal boşaltın

Kaynak: IHA

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İşgalci İsrail ordusu, DSÖ'den Gazze'nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kendilerine Gazze Şeridi'nin güneyindeki DSÖ'ye ait tıbbi depoyu kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde boşaltmasını talep ettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail ordusu Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze Şeridi'nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "DSÖ, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde Gazze'nin güneyindeki tıbbi deposundaki malzemelerini çıkarması gerektiğine dair bir bildirim aldı" dedi.

İsrail'den söz konusu emri geri çekmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, "İsrail'e hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Etiketler : dsö israil gazze
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