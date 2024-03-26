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26 Mart 2024 Salı 09:17:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 09:17:00

İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 2 Filistinli yaralandı

Kaynak: AA

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya kentinde 20'li yaşlarda bir gencin, ayaklarından gerçek mermi ile yaralandığı, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmalarda da bir kişinin daha ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, İsrail ordusunun Nablus ve Kalkilya kentlerine baskını sırasında gerçek mermi ile yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentindeki kasabalara, Cenin kenti ve mülteci kampı ile Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerindeki beldelere ve Filistinlilere ait evlere baskın düzenlediğini kaydetti.

Balata Mülteci Kampı'na zorla giren askerler ve Filistinliler arasında çatışma çıktığını ifade eden tanıklar, askerlerin baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin ayrıca kampta yer alan Fetih Hareketi'ne ait bir merkezi patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisi verildi.

Kalkilya kentinde de birçok beldeye giren askerler ile Filistinliler arasında olayların çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Cenin kentindeki baskınlarında da çatışma çıktığı ve gözaltına alınanlar olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Baskınlar sırasında sık sık Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıkıyor.

Etiketler : israil filistin batı şeria baskın
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