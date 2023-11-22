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İşgalci İsrail'den ambulans geçişişine engel: Yaralılarılar 5 saattir bekletiliyor
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22 Kasım 2023 Çarşamba 23:24:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 23:24:00

İşgalci İsrail'den ambulans geçişişine engel: Yaralılarılar 5 saattir bekletiliyor

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yaralıları tahliye eden ambulansların geçişini engellediklerini açıklayarak 5 saattir kontrol noktasında mahsur olduklarını vurguladı.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yaralıları tahliye eden acil servis konvoyunun 5 saattir İsrail ordusu tarafından bekletildiğini ve insanların yaşamlarının riske atıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'nden yaralı ve hastaları tahliye eden konvoyun, "5 saat geçmesine rağmen hâlâ Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran İsrail kontrol noktasında mahsur durumda" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri ambulansların geçişini engelliyor, ambulanslarda kapsamlı denetimler yapıyor, yaralıların ve hastaların hayatlarını riske atıyor." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Etiketler : gazze hastalar israil filistin
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