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25 Kasım 2023 Cumartesi 23:47:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 23:47:00

İşgalci İsrail zulmü ateşkes dinlemiyor: Cenin'de iki hastane kuşatıldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan 2 hastaneyi kuşattı.

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 hastanenin çevresini kuşatarak 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cenin'in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde işgalci İsrail askerlerinin kentteki Şehit Süleyman Devlet Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Filistin Kızılay Merkezi'ni kuşatma altına aldığı aktarıldı.

Bazı binaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandığı, kent üzerinde keşif uçaklarıyla yoğun uçuşlar yapıldığı ifade edildi.

İşgalci İsrail askerlerinin, Şehit Süleyman Devlet Hastanesi çevresinde 2 Filistinli genci silahla yaraladığı bildirildi.

Etiketler : israil ordusu cenin hastaneleri kuşatma
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