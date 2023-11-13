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13 Kasım 2023 Pazartesi 22:26:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 22:26:00

İşgalci İsrail yine mülteci kampını vurdu: Yüzlerce sivil Filistinli katledildi

Kaynak: TRT Haber

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Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Cibaliye mülteci kampına saldırı düzenledi. 12 bina hava saldırısı sonrası yıkıldı. Saldırı sonrası yangın çıktı. Çok sayıda sivil katledildi. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı.

İşgalci İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 31 kişi öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Cibaliya Spor Kulübünün olduğu bölgede 12 evi bombaladı.

Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, şu ana kadar en az 31 kişinin cesedine ulaştı. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Etiketler : GAZZE İSRAİL SALDIRI CİBALİYA KAMPI
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