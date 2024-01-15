İşgalci İsrail yine esirleri vurdu
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in saldırılarında iki esirin daha öldüğü açıklandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky'nin İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky'nin İsrail'in saldırılarında öldüğünü açıkladı. Kassam Tugayları, Sharabi ve Svirsky'nin cansız bedenlerine ait video yayınladı.
Kassam Tugayları'nın yayınladığı videoda yer alan başka bir İsrail esir Noa Argamani ise İsrail hava saldırısında yaralandığını açıkladı.
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