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İşgalci İsrail yeni katliam hazırlığında: ABD'den sert uyarı!
28 Kasım 2023 Salı 17:46:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 17:46:00

İşgalci İsrail yeni katliam hazırlığında: ABD'den sert uyarı!

Kaynak: AA

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ABD, İsrail'e "Gazze'de daha çok sivilin yerinden edilmesini önleyecek şekilde hareket edin" uyarısı yaptı.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye düzenlenecek herhangi bir yeni kara harekatında daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere Gazze'deki durum hakkında brifing verdi.

Yetkili, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın ardından bölgede daha çok sivil ölümü ve daha çok yerinden edilmenin engellenmesinin ABD'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde olduğundan daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten yetkili, İsrail'i buraya düzenleyeceği herhangi bir kara harekatında, daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda uyardıklarını aktardı.

Etiketler : sivil yerinden etme ABD İSRAİL GAZZE FİLİSTİN UYARI
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