İşgalci İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'de şehit sayısı 20 bin 674

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

16:49 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.

16:42 Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdulcelil Hancel, İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak tehlikeli koşullar nedeniyle ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını söyledi.

16:35 Lübnan'ın güneyi, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle sivillerden arındırılmış askeri bölgeye dönüştü.

16:24 Papa Franciscus, İsrail'e Gazze'deki saldırılarına son verme çağrısı yaptı.

15:47 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

15:20 İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı, 35 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 4 bin 730'a ulaştı.

15:12 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı.

14:53 Ramallah Belediyesi'nin önüne Gazze'yle dayanışma için Noel ağacı yerine yıkılmış oda maketi yerleştirildi.

14:52 İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edildi.

14:09 İsrail, Gazze'de yabancı paralı asker kullandığı iddiaları karşısındaki sessizliğini koruyor.

13:31 İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyine topçu ve hava saldırısı düzenledik.

12:39 Hamas: İsrail, direnişten aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze'de sivillere terör uyguluyor.

12:36 İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

12:19 BM Filistin Raportörü: Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırım da dünyanın izniyle yapılıyor.

11:41 Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de gerekenin sadece ateşkes değil, soykırım savaşının sona ermesi olduğunu söyledi.

11:05 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson, İsrail güçlerince Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin, "Uluslararası hukuka göre, silahlı kuvvetlerin gazetecileri sivil olarak görüp güvenliklerini sağlaması gerekir. Gazetecileri kasıtlı olarak hedef almak ise açıkça savaş suçudur." dedi.

10:52 İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 23 Filistinliyi öldürdü.

08:32 İsrail ordusu Gazze'de iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

06:46 Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı.

01:25 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu esirlere korkunç işkenceler yaptı.

00:42 İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü.