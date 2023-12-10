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10 Aralık 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 16:00:00

İşgalci İsrail, topçu birliklerini Gazze Şeridi içine kaydırdığını açıkladı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesine topçu birliklerini kaydırdığını duyurdu.

İşgalci İsrail Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar Gazze Şeridi çevresinde konuşlanan topçu birliklerinden bir kısmı kuzeydeki Şucaiyye bölgesine kaydırıldı.

Söz konusu birliklerin "düşman altyapısına, tuzaklı evlere ve silah depoları" olduğunu iddia ettiği noktalara saldırdığı ve 20 binayı yıktığı" belirtildi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i 1,9 milyon Filistinli, İsrail ordusunun saldırıları karşısında abluka altında göçe zorlandı. BM kurumları, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin kıtlığıyla mücadele ettiği yönünde uyarı yapıyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : işgal saldırı GAZZE İSRAİL TANK
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