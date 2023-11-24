İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi'nden yıkım yaparak çekildi

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekildi.

AA'da yer verilen habere göre, görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'de insani aranın devreye girmesinden önce Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini ve binalarını bombaladı.

Hastanenin elektrik jeneratörleri, röntgen makineleri ve oksijen pompaları dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlarının bulunduğu bölümleri havaya uçuruldu. İsrail güçleri, gerçekleştirdikleri yıkımın ardından hastaneden çekildi.

Yerel kaynaklara göre, Şifa Hastanesi'nde halen vücutlarındaki ciddi ve kritik kırıklar sebebiyle hareket ettirilemeyen ve nakil için özel ambulanslara ihtiyaç duyan yaklaşık 180 hasta ve 7 sağlık personeli bulunuyor.

Sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle yaralı ve hastalardan 19'u hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hastanede kalan hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek su sıkıntısı çektiği ve hastaneden çıkarılmayı beklediği belirtiliyor.

İsrail ordusu, birkaç gün boyunca kuşatma altında tuttuğu Şifa Kompleksi'ne 14 Kasım'da baskın düzenlemişti. Bu sırada hastane çevresinde Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşanmıştı.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim alarak İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail medyası: 13 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi ve Refah'a doğru yola çıktı.

17:10 Tayland Başbakanı, Gazze'de tutulan 12 Taylandlı işçinin serbest bırakıldığını doğruladı.

16:30 İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekildi.

16:14 Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılmaları planlanan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

15:07 Birleşmiş Milletler (BM), Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen insani ara kapsamında, insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya devam ettiğini doğruladığını bildirdi.

14:45 İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve eski Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, İsrail'e karşı yeterli tepkiyi gösteremediği gerekçesiyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi

14:39 Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledildiği bildirildi.

14:30 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde bugün serbest bırakılmaları planlanan 13 İsrailli esiri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

14:25 Hamas: İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız.

13:46 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

13:30 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

12:42 İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

12:36 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

11:42 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

11:36 İsrail ordusu insani aranın devreye girmesinden önce Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede "tünel altyapısı" olduğunu iddia ettiği kısmı tesir gücü yüksek bombayla vurdu.

10:40 İsrail ateşkesin başlamasından sonra Gazze'ye attığı tehdit bildirilerinde 'Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin' ifadelerini kullandı.

10:27 İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında varılan insani ara sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sükûnetin hakim olduğu gözleniyor.

10:19 İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı ve 7 Ekim'den bugüne aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde sabah başlayan çatışmalara insani ara verilmesiyle ilgili operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

09:44 Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi

06:36 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

06:05 Arjantin'de çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan 6 ton insani yardım malzemesi, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

05:13 Küba'da yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

04:00 İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze'ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısıyla Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

02:31 İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabirleri, kurumlarını, İsrail-Filistin meselesinde "İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermemekle" eleştirdi.

01:52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirdi.

00:15 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'deki Refah sınır kapısından Mısır'a geçti.

00:07 İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.