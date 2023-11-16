İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi bahçesini buldozerlerle kazmaya başladı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 41'inci gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İSRAİL ORDUSU BASKIN YAPTIĞI GAZZE'DEKİ ŞİFA HASTANESİ BAHÇESİNİ BULDOZERLERLE KAZIYOR

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi bahçesinde tankların çekilmesinin ardından buldozerlerle kazı yaptığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekilmesinin ardından askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını aktaran kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde "geniş çaplı bir kazı" yaptığını belirtti.

Buldozerlerin hastane arazini dümdüz ettiği ve buradaki çadırları, tesisleri, çardakları yıktığı aktarıldı.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun hastane çevresine her yönden uyguladığı kuşatmayı sürdürdüğünü, hastanenin içinde ve dışında hareket eden her şeyi hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusunun hastanede patlayıcı kullandığı, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme depolarını da hedef aldığı ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:24 Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

14:16 İsrailliler, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ikinci ayına giren saldırılarda, bölgede yeniden Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planlarını dillendiriyor.

14:10 İsrail ordusunun kuşatma altına alarak baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi bahçesinde tankların çekilmesinin ardından buldozerlerle kazı yaptığı bildirildi.

13:50 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 31 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 51'e çıktı.

13:48 Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), doktorlar olarak Gazze'ye gitmeye hazır olduklarını bildirerek, gönüllü sağlık çalışanlarını da davet etti.

13:43 İsrail, son 40 günde ordu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 197 Filistinliyi öldürdüğü Batı Şeria ile Kudüs'te, 2 bin 735 kişiyi de gözaltına aldı.

13:38 İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

13:26 Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a tıbbi yardım taşıyan uçak gönderdiğini duyurdu.

13:25 İsrail, son 40 günde ordu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 197 Filistinliyi öldürdüğü Batı Şeria ile Kudüs'te 2 bin 735 kişiyi gözaltına aldı.

12:06 ABD'de Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, Beyaz Saray önünde İsrail'in Gazze'ye günlerdir devam eden yoğun saldırılarını protesto etti.

11:41 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair görüşme teklifini reddettiğini açıkladı.

11:26 Filistin Haber Ajansı: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın kişi öldü, onlarcası yaralandı.

11:18 ABD Başkanı Joe Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

11:15 ABD Kongre Binası yakınında bulunan Demokratik Ulusal Komitesi önündeki "Gazze'de ateşkes" protestosuna Kongre Polisi müdahale etti.

11:01 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü olarak 2016-2022 arasında görev yapan Michael Lynk, "Dileğim, uluslararası hukuk ve uluslararası kararlar arasındaki geniş uçurumun nihayet bir araya gelmeye başlaması ve Filistin'le ilgili gerçek adaletin tesis edildiğini görmemiz." dedi.

09:35 İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin bombalarla yıkıldığını duyurdu.

03:34 ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüdü.

03:28 İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Dana Erlich'in sınır dışı edilmesi önergesi reddedildi.

03:14 Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.

03:00 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin sunulan 5. karar tasarısını kabul etti.

02:12 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, hastaların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

02:04 Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Batı medyasının İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek, "İlk günden itibaren medyanın bu tür yanlış bilgilendirmelerinin hayatlara mal olacağını söyledik ve şimdi bakın ne hayatlara mal oldu." ifadesini kullandı.

01:59 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunduklarını bildirdi.

01:52 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mısır'ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir" dedi.

01:46 Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirildi.

01:36 İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, parlamentodaki ateşkes çağrısı önergesinden yana oy kullanan 8 Gölge Bakan görevlerinden istifa etti.

01:30 İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu.

00:34 İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının neden olduğu sivil ölümler karşısında dehşete düştüğünü belirterek, ülkesinin uluslararası insancıl hukukun ihlalini kınadığını ve Gazze'de insani ateşkes çağrılarını desteklediğini bildirdi.

00:23 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını onayladı.