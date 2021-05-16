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16 Mayıs 2021 Pazar 08:14:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 08:14:00

İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! Şehit sayısı 149'a yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. 10 Mayıs tarihinde başlayan gerginlikte can kaybı 149'a ulaştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 41'i çocuk, 23'ü kadın 149 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarında 10 ailenin tamamen yok edildiğini belirtti.

Kudra, ailelerin 21'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere toplam 38 kişiden oluştuğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar, 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, 1100 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra yüzlerce yaralıya ve evlerini tamamen kaybedenlere kapılarını açan sağlık merkezlerinin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, saldırıların devam etmesi halinde bu durumun daha da kötüleşeceğini dile getirdi.

Sözcü Kudra, ayrıca sağlık kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.

Etiketler : GAZZE FİLİSTİN İSRAİL
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