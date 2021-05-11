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11 Mayıs 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 07:30:00

İşgalci İsrail saldırdı... 9'u çocuk 20 Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. Öte yandan işgalci İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de şehit olanların sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 65'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 65 kişinin de yaralandığı belirtildi ancak bunların İsrail saldırıları sonucu olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğünü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğunu kaydetti.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.

AA EDİTÖRÜ İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRISINDA YARALANDI

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu

Etiketler : Filistin Sağlık Bakanlığı GAZZE FİLİSTİN İsrail
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