İşgalci İsrail Refah'a hava saldırısı! 19 şehit

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Ez-Zamili ailesine ait bir evi hedef aldı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.