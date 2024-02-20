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İşgalci İsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü
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20 Şubat 2024 Salı 23:37:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 23:37:00

İşgalci İsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail özel kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmada 3 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir grup özel kuvvet mensubu, aranan bir kişiyi yakalamak için Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile çıkan silahlı çatışmada gerçek mermiyle vurulan 3 Filistinli öldü.

İsrail ordu radyosunun haberinde de orduya ait bir insansız hava aracının, özel kuvvetlerin Cenin Mülteci Kampı'nda aranan bir kişiyi yakalamak için kuşatma altına aldığı bir evde bir terör ağına saldırı düzenlediği bilgisi verildi.

Haberde, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler : Cenin Kampı İsrail operasyonu Filistin saldırıları
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