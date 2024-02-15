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İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı
15 Şubat 2024 Perşembe 14:33:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 14:33:00

İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu sabah Lübnan'ın güneyinde bulunan Sluki Vadisi'ndeki "Hizbullah hedeflerini" vurduğunu bildirdi.

Adraee, İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesindeki "Hizbullah hedeflerini" de vurduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu.

HİZBULLAH İLE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler, farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.

Etiketler : israil lübnan hizbullah
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