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İşgalci İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailli genç hapse atıldı
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27 Aralık 2023 Çarşamba 22:22:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 22:22:00

İşgalci İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailli genç hapse atıldı

Kaynak: AA

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Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail ordusuna katılmayı reddeden Tal Mitnick adlı 18 yaşındaki İsrailli genç, 30 gün hapse mahkum edilerek cezaevine gönderildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Mitnick, orduya katılmayı reddettiği için hapse atıldı.

İsrailli genç, hapse girmeden önce yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Burada Tel Hashomer Üssü'nde duruyorum ve askere alınmayı ve Gazze'deki suçlu savaşa katılmayı reddediyorum. Katliamın katliamı çözmediğine ve şiddetin de şiddetin çözümü olmadığına inanıyorum. Bu yüzden reddediyorum."

Mitnick, konuşmasının ardından kendisine verilen cezayı çekmek üzere alkışlar eşliğinde askeri üsse teslim oldu.

Haaretz, dün Mitnick'in gazeteye verdiği demeçte "Biraz stresliyim ancak bunu aşacağımı biliyorum. Ve doğru şeyi yaptığımı da biliyorum" dediğini aktardı.

İsrailli gencin Gazze'ye saldırılarla ilgili hapsedilen ilk "vicdani retçi" olduğu ve eğer askere alınmayı reddetmeye devam ederse daha fazla hapis cezasına çarptırılabileceği bilgisi verildi.

Genç yaşına rağmen İsrail'de savaş karşıtı ve demokrasi yanlısı gösterilerde ön plana çıkan aktivistlerden biri olan Mitnick, mayıs ayında Tel Aviv'de düzenlenen savaş ve işgal karşıtı bir gösteride, 2022'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin posterini taşımıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başındaki hükümetin yargısal revizyonuna karşı eylüldeki protestolar sırasında Mitnick ve bir grup genç, İsrail ordusunda görev yapmayacaklarını bildiren bir mektup yayımlamıştı.

Mektupta, "Biz, askere gitmek üzere olan gençler, hem İsrail'de hem işgal altındaki Filistin topraklarında diktatörlüğe hayır diyoruz ve İsrail yönetimi altında yaşayan herkese demokrasi garanti edilene kadar hizmet etmeyeceğimizi duyuruyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler : İsrail ordusu Gazzedeki katliamlar Tal Mitnick HAPİS
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