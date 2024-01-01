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01 Ocak 2024 Pazartesi 18:22:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 18:22:00

İşgalci İsrail ordusu: Son 24 saatte 41 İsrail askeri yaralandı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu, son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 193'ten, 2 bin 234'e yükseldi.

Buna göre dün 937 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 965 olarak güncellendi.

Söz konusu veriler son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer asker ve subayların nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Ayrıca 45'i ağır, 272'si orta ve 137'si hafif yaralı toplam 454 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklamasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

- İSRAİL HAMAS'IN SAHA KOMUTANININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir Hamas komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıda görev aldığı öne sürülen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin saha komutanı Adil Mesmah'ın, Deyr el-Belah'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü kaydedildi.

Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : israil subayı yaralanan asker gazze çatışması
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