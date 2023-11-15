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İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin oksijen ünitesi ve jeneratörünü çalıştıran teknisyenleri al...
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15 Kasım 2023 Çarşamba 22:38:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 22:38:00

İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin oksijen ünitesi ve jeneratörünü çalıştıran teknisyenleri alıkoydu

Kaynak: AA

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde kuşattığı Şifa Hastanesi'ndeki oksijen ünitesi ve jeneratör sistemini çalıştırmakla görevli yedeği olmayan iki teknisyeni alıkoyduğunu açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ni işgal eden ve Şifa Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerleri, hastanedeki sağlık hizmetlerine bir darbe daha vurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksindeki oksijen ünitesini çalıştıran ve jeneratör sistemine bakan yedeği olmayan iki teknisyeni alıkoydu.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Etiketler : İSRAİL ŞİFA HASTANESİ FİLİSTİN GAZZE
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