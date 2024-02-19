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İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi
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19 Şubat 2024 Pazartesi 21:58:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 21:58:00

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Lübnan'da Beyrut'un güneyinde sınıra yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarını üstlenerek hedeflerinin Hizbullah'a ait iki silah deposu olduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hizbullah'a ait iki silah deposunu vurdu.

Saldırının, İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin güneyine düşen Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen silahlı insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel ve el-Udeyse beldelerindeki Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığı paylaşıldı.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre ve İsrail sınırından Lübnan topraklarının içine doğru 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Sosyal medyada, Gaziyye beldesinde iki ayrı noktada güçlü patlamalar yaşandığı paylaşılmıştı.

Etiketler : hava saldırısı İsrail ordusu Sayda Gaziyye
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