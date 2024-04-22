İşgalci İsrail, Gazze'ye "operasyon" başlattı

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22 Nisan 2024 Pazartesi 23:01:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 23:01:00

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora yönelik "operasyon" başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora saldırı başlatıldığı belirtildi.

"162'nci Tümen orta koridora operasyonu başlattı." ifadesi kullanılan açıklamada, daha fazla detay verilmedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze operasyon Filistin
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