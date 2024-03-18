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18 Mart 2024 Pazartesi 23:23:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 23:23:00

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı: Onlarca şehit var

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde "el-Benna" ailesine ait evi hedef aldığını söyledi.

Tanıklar, İsrail bombardımanında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun da yaralandığını belirtti.

İsrail'in hedef aldığı evin yerle bir olduğunu belirten görgü tanıkları, saldırının bombalanan evin çevresinde büyük yıkıma neden olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bombalanan ev ve çevresinden ölü ve yaralıları Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere naklettiğini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İşgalci İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Etiketler : gAZZE FİLİSTİN İSRAİL SALDIRI
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