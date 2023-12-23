İşgalci İsrail, onlarca Filistinliyi katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, son saldırılarla ilgili detaylar aktarıldı.

Buna göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki el-Beric Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında, biri kız çocuğu olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki saldırıda da onlarca Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle sağlık görevlileri, hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilere ulaşıp hastaneye götüremiyor.

İsrail, savaş uçakları Han Yunus kentinin doğu bölgelerini de bombaladı. Bölgeyi kuşatma altında tutan işgal güçlerinin devam eden bombardımanı nedeniyle bura da ambulanslar, yaralıları tedavi etmek ve cesetleri almak için bölgeye gidemiyor.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'ın doğu bölgeleri ve Nuseyrat Mülteci Kampı, birkaç gündür onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırılarına ve sürekli topçu bombardımanına sahne oluyor.

Gazze kenti ve kuzeyi, özellikle Şeyh Rıdvan ve eş-Şucaiyye Mahalleleri Filistinlilerin evlerini hedef alan şiddetli saldırılara maruz kalıyor.