İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya dikenli tel çekti

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.