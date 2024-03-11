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11 Mart 2024 Pazartesi 22:34:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 22:34:00

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya dikenli tel çekti

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çekti.

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.

Etiketler : İsrail Mescid-i Aksa Filistin Kudüs
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