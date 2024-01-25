İşgalci İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hava üssünü ve pistini vurduğunu açıkladı

İşgalci İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın hava üssü olarak kullandığı bölgede askeri uçak pisti ve örgütün üsteki altyapısını hedef aldığı ifade edildi.

İşgalci İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait başka hedefleri de vurduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA da geçtiği haberde, Hizbullah'a ait ülkenin güneyinde Cezzin ilçesine bağlı Kefarhunne ve Aramta köyleri arasındaki "Birket Cabbur" bölgesindeki hava üssüne yönelik saldırıya değindi.

Haberde, İsrail'in Birket Cabbur bölgesine yönelik en az 3 hava saldırısı düzenleyip 5 füze fırlattığı belirtildi.

HİZBULLAH'TAN DEMİR KUBBE'YE SALDIRI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, Lübnan topraklarından İsrail'in sınır bölgesinde yer alan "demir kubbe" sisteminin bulunduğu noktaya 2 bombalı insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenledikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Hunin Vadisi yakınlarındaki Kfar Blum yerleşim biriminde yer alan hava savunma sistemi ve demir kubbelerin yer aldığı noktanın bombalı 2 İHA ile tam isabet hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında, işgalci İsrail'e ait sınır bölgesinde yer alan Cel el Alem mevzisinin füze ile vurulduğunu aktardı.

İşgalci İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırısını doğrularken, herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın meydana gelmediğini belirtti.

İran destekli Hizbullah, bugün İsrail işgali altında olan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Radar askeri mevzisine füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İşgalci İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.