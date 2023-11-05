İşgalci İsrail kenti ikiye böldü: Gazze tamamen kuşatıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi. Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, "Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var." değerlendirmesinde bulundu.

Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ikiye bölerek, Gazze kentini tamamen kuşattıklarını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

Gazze'deki Filistin hükümeti: Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor.

19:47 İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresini hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan ailesinin, İskoçya'daki evlerine döndüğünü belirterek, "Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

19:46 İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde meydana gelen tank kazasında yaralanan bir yedek askerin daha öldüğünü duyurdu.

19:33 İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak saldırılarını artırdığı Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,5 milyon insanın on binlercesi ve yaralılar için sığınma merkezine dönüşen hastaneleri hedef gösterdi.

19:14 İsrail ordusunun Lübnan'da 3 çocuğun da içinde olduğu sivil bir aracı hedef aldığı belirtildi.

18:45 Suudi Arabistan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklama yapan İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun görevden alınmamasına tepki gösterdi.

18:19 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işlendiğini belirterek, "Maalesef bütün bu yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun gerçekten." dedi.

18:18 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından birinin işlendiğini söyledi.

18:10 Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

18:03 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Hristodulidis ile Blinken'ın, GKRY'nin uygulamaya koymaya çalıştığı denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirildi.

17:57 İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşı İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkına daha güçlü destek vermesi gerektiğini belirtti.

17:51 Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

17:44 Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

17:43 Filistin'e destek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu"nda yer alanlar, Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

17:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.

17:38 Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentinde on binlerce göstericinin katılımıyla, Fas'ın İsrail ile normalleşmesinin sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü.

17:30 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Necip el-Mikati ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesinin engellenmesine ilişkin çabaları ele aldı.

17:16 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusuna ait 6 tankı sabah saatlerinden bu yana imha ettiğini duyurdu.

17:09 Polonya'nın başkenti Varşova'da toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi.

16:59 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden yoğun saldırılarının devlet bütçesine maliyetinin 200 milyar şekel (yaklaşık 51 milyar dolar) olmasının beklendiği belirtildi.

16:43 Pakistan'da toplanan on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü.

16:37 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi çevresi saatlerdir İsrail'in hem hava hem de topçu atışlarına maruz kaldı.

16:37 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "katliamlardan" ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklandı.

16:35 Mardin'de İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerince alınan kararla kurumlara bağlı okul ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

16:32 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, şiddetli saldırılara maruz kalan Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyduklarını belirtti.

16:15 Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne UCM), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik "nükleer bomba" açıklamasını, "İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olması çağrısında bulundu.

16:02 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleri ile hedef aldığını açıkladı.

16:00 İsrailli bir grup doktor, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyen bir bildiri yayımladı.

15:59 İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

15:52 Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de ateşkes yolunda acilen saldırılara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.

15:17 Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

15:14 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Filistin ve İsrail'deki devam eden ciddi durumu düşündüğünü" belirterek, ateşkes çağrısında bulundu.

15:01 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

14:55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın"

14:46 Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14:43 Hamas, abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun açıklamasını, "İsrail hükümetinin terörizmini yansıttığı" şeklinde değerlendirdi.

14:01 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

13:48 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmalarının Batı'nın çifte standardının kanıtı olduğunu söyledi.

13:43 Filistin yönetimi, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesi kararı sonrasında vergi fonunu almayı reddetti.

13:38 Endonezya'nın başkenti Cakarta'da on binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

13:32 İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesi nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamıyor.

13:25 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ateşkes çağrısı yapan bir grup tarafından düzenlenen protesto, çevreden geçenlerin sözlü sataşmaları nedeniyle zaman zaman tansiyonun yükseldiği gerginliklere sahne oluyor.

13:25 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 151'e yükseldi.

13:03 Çad, Tel Aviv'deki maslahatgüzarını istişareler için geri çekti.

12:55 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde medya mensuplarının hayatlarının korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

12:44 The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in, Gazze'ye ilişkin uzun vadeli planlarda görüş ayrılığı yaşadığını öne sürdü.

12:33 İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.

12:32 Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

12:09 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim'den bu yana 2 bin 500'den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.

11:30 İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.

11:10 İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

10:15 İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 3'ü ağır 6 kişiyi yaraladı.

05:58 Brezilya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

05:48 Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

04:45 Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

04:07 Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.

03:42 ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD"nin İsrail'e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük "Filistin'e destek" gösterisi düzenlendi.

03:29 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli." ifadesini kullandı.

02:50 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

02:22 İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.

01:22 Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.

00:54 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları ile Gazze'deki son durum ile İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularına ilişkin görüşme yaptı.

00:20 İsrail ordusu, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 345 askerinin öldüğünü duyurdu.

00:14 İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi

00:03 Yemen'deki Husiler, "ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını desteklemeyi sürdürdükçe bölgede çatışma halkasının genişleyeceğini" belirtti.

00:00 Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarının sonlandırılması için iki farklı noktada gösteri düzenlendi.