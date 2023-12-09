İşgalci İsrail kana doymuyor... Can kaybı 18 bine yaklaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 213 Filistinlinin öldürüldüğünü aktaran Kudra, 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralının hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 700'e, saldırılarda yaralananların sayısının ise 48 bin 780'e çıktığını belirtti.

"Son saatlerde, işgal (İsrail) güçleri 20 korkunç katliam gerçekleştirdi ve aileleri bütünüyle yok etti. İşgalcilerin korkunç bir katliam gerçekleştirdiği Gazze'deki Halife Okulu dahil olmak üzere yerleşim bölgelerindeki ve okullardaki vatandaşlardan çok sayıda çağrı aldık." ifadelerini kullanan Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi halkına yönelik suçlarının ve soykırımın, açıklamaların ve mantığın ötesine geçtiğini belirterek, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Filistin varlığının sona erdirilmesinin insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Kudra, Gazze Avrupa Hastanesi bölgesinde yaralıları tahliye etmeye çalışan bir ambulansın hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaralandığını, ambulansta hasar meydana geldiğini ifade ederek, şu ana kadar 57 ambulansın hedef alındığını aktardı.

"GAZZE'NİN KUZEYİNDE YAŞAYANLAR EV EV, OKUL OKUL İMHAYA MARUZ KALIYOR"

Kudra, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve El-Avde Hastanesi'ni kuşatmaya devam ettiğini, İsrail keskin nişancılarının iki sağlık personelini öldürdüğünü, çok sayıda hamile kadını da öldürdüğü veya yaraladığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki hamile kadınların, El-Avde Hastanesi'ndeki doğum hizmetine erişemediğini, bunun hem onlar hem bebekleri için tehlike teşkil ettiğini vurgulayan Kudra, "Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar ev ev, okul okul imhaya maruz kalıyor. Hastanelerin kuşatılması ve hizmet dışı kalması sonucu yaralılar ölüme terk ediliyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL 36 SAĞLIK PERSONELİNİ ALIKOYMAYA DEVAM EDİYOR

Kudra, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğuna dikkati çekti.

İsrail'in bilinçli olarak 132 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 22 hastane ve 46 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını aktaran Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırganlığının 295 sağlık personelinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ne sağlık desteği verilmesi çağrısında bulunan Kudra, yaralıları tahliye etmek için kullanılan mekanizmaların hala kısıtlı olduğunu ve yüzlerce yaralının ölüme terk edildiğini aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

19:25 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 17 bin 700 oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad, bazı yaralıların İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için sokaklarda kaldığını, sağlık ekiplerinin de hedef alındığı için yaralılara ulaşamadığını belirtti.

17:39 İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

17:13 İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, "İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin" sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

17:01 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

16:59 Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

16:52 Erzurum'da görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

16:52 İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara, şiddetini artırarak devam ediyor.

16:49 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

16:43 Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

16:43 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yapılan saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı.

16:40 İsrail ordusu iki ayı aşkın süredir bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne zırhlı araçlarla asker sevkiyatına devam ediyor.

16:33 Kütahya'da hekimler, sağlık çalışanları, tıp ve diş hekimliği fakültelerinden öğrenciler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

16:32 Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, Trabzon'da ise çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

16:28 Ankara'da sağlık çalışanları, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

16:26 Sivas ve Kayseri'de, hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

16:22 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki esirlerin hayatlarını umursamadığını belirtti.

16:19 Bursa ve Balıkesir'deki hastanelerde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yaptı.

16:13 İsrail askerlerinin, cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti.

16:06 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli akademisyen Rıfat el-Arir'e kasten suikast düzenlediği şüphelerinin soruşturulması gerektiğini belirtti.

15:57 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Uluslararası toplum Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için yeterince çaba göstermedi." dedi.

15:48 Şırnak'ın Cizre ilçesinde 'Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı' kuran Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri İsrail büyükelçisini sınır dışı edilip, büyükelçilik ve konsolosluğun kapatılmasını, siyasi, ekonomik ve askeri noktada ne gerekiyorsa yapılarak gerekli adımın atılmasını istedi.

15:37 Libya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail ablukası ve bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım için bağış kampanyası başlattı.

15:32 İsrail ordusunun Gazze'de başarısızlıkla sonuçlanan rehine kurtarma operasyonunda öldüğü duyurulan İsrailli esir askerin ölümü ailesi tarafından doğrulandı.

15:19 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ABD'nin Birleşmiş Milletler Konseyinin Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilsin kararını veto etmesini eleştirerek, "Amerika'da kaba siyasetinin gereğini yaparak İsrail'e bir kere daha destek verdi. Bir kere daha zulmün arkasında durdu" şeklinde konuştu.

15:20 İsrail'in saldırısında Gazze'de bulunan Alman vatandaşı 6 kişilik ailenin hayatını kaybettiği bildirildi.

15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor." dedi.

15:11 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi." dedi.

14:53 Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde 500 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

13:10 İsrail'in, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istediği belirtildi.

13:08 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığı, yaralılarda daha önce görülmemiş şekilde yanıklar ve boğulma gerçekleştiği bildirildi.

12:50 İran, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı.

12:46 Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Malezya hükümeti adına, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum." dedi.

12:42 İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve Arap Birliğinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler yürütmek üzere görevlendirdiği Bakanlar Komitesi, ABD yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarısını veto etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

11:18 İsrailli bir savaş muhabiri, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kazdığı tünel ve kuyular karşısında "şaşkına döndüğünü ve bir meydan okumayla" karşılaştığını belirtti.

08:02 Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

07:31 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi.

06:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

02:43 İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

01:51 Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısında "çekimser" oy kullanan İngiltere'nin, Gazze'deki çocukların yaşayacağı dehşetin "suç ortağı" olduğunu belirtti.

01:37 İsviçre, Slovenya ve Malta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

01:25 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

00:56 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'de insani ateşkes için baskı yapmaya devam edeceği bildirildi.

00:56 İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, Gazzelilere ve Müslümanlara karşı ırkçı ifadeler kullanarak "İnsan değiller." diye nitelendirdiği yüzlerce Gazzelinin canlı canlı gömülmesini savundu.

00:42 Gazze'den İsrail'deki bir hastaneye son 24 saatte 40 yaralı askerin naklinin yapıldığı belirtildi.

00:02 ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.