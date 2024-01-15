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İşgalci İsrail kana doymuyor: 15 milyar dolarlık ek savaş bütçesi onaylandı
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15 Ocak 2024 Pazartesi 20:41:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 20:41:00

İşgalci İsrail kana doymuyor: 15 milyar dolarlık ek savaş bütçesi onaylandı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.

15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir "savaş bütçesi" olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Etiketler : Israil bütçe harcama SAVAŞ GAZZE
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