VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rehine takasında 2. gün: 13 İsrailli serbest bırakıldı
Eski Başbakan Barak'tan Hamas itirafı: İşgalci İsrail hain ve ajan ilan etti
İşgalci İsrail ile ilişkileri kesme kararı almışlardı: Hamas'tan 'cesur bir duruş' açıklaması
FETÖ'den firarisi eski hakim kıskıvrak yakalandı
Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı: "Demokrasiyi yozlaştırıyor"
Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
25 Kasım 2023 Cumartesi 19:01:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 19:01:00

İşgalci İsrail ile ilişkileri kesme kararı almışlardı: Hamas'tan 'cesur bir duruş' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas, Barselona Belediyesi'nin işgalci İsrail ile ilişkileri kesme kararını cesur bir duruş olarak nitelendirdi.

Hamas, İspanya'nın Barselona Belediyesi'nin, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya alma kararını "cesur bir duruş" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın Telegram hesabından, Barselona Belediyesi'nin, İsrail ile ilişkileri kesme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşını reddederek işgalci oluşumla ilişkisini kesme kararı alan Barselona Belediyesi'nin cesur duruşunu takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, dünyadaki tüm şehir ve belediye meclislerine "Barselona Belediyesi'nin Nazi-Siyonist işgalinin çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik katliamlarını reddeden bu tutumunu izlemeleri" çağrısında bulundu.

İspanya'nın Barselona Belediyesi, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve BM kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." demişti.

Etiketler : Hamas İsrail ilişkileri Barselona
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX