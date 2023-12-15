İşgalci İsrail hedef gözetmiyor! Yıkım 2. Dünya Savaşı ile yarışıyor

AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Gazze'deki tarihin en yoğun bombalama kampanyası 2. Dünya Savaşı'nın ötesinde bir seviyede." ifadelerini kullandı. Borrell'in bu açıklamaları Gazze'deki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İsrail'in 9 haftadır süren bombardırmanı Gazze'nin büyük bir kesiminde yerleşim yeri bırakmadı. Borrell'in bu saldırıyı 2. Dünya Savaşı ile kıyaslaması da bu yüzden.

2. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler'in Alman şehirlerine uyguladığı bombardımanın neden olduğu hasar da oldukça çarpıcıydı. Öyle ki, seneler süren saldırılarda Almanya'nın üç şehri büyük zarar görmüştü.

ALMAN ŞEHİRLERİ HARABEYE DÖNMÜŞTÜ

O şehirlerden biri Dresden'di. Özellikle yoğun bir kültür ve tarih merkezi olan Dresden, büyük ölçüde tahrip olmuştu. Bombardımanın sonucunda şehirde binlerce sivil ölmüştü.

Hamburg ise "Operation Gomorrah" olarak adlandırılan bir dizi saldırıya maruz kalmıştı. Temmuz ve Ağustos 1943'te gerçekleşen hava saldırıları, büyük yangınlara neden olmuş ve şehirde geniş çaplı yıkıma yol açmıştı. Binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Köln de Müttefikler tarafından sık sık bombalanan bir şehirdi. Bombardımanlar, şehrin altyapısına ve endüstrisine ağır hasar vermişti.

Buna göre, 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nda bombardımanlara maruz kalan Hamburg yüzde 75, Köln yüzde 61, Dresden ise yüzde 59 oranında yıkıma uğradı. İsrail'in 9 haftadır bombaladığı Gazze'deki yıkım ise yüzde 68 oranına ulaştı.

"GAZZE EN AĞIR BOMBALANAN YERLERDEN BİRİ OLACAK"

Financial Times'ın haberinde, Gazze'deki yıkım bu şehirlerin maruz kaldığı saldırılarla kıyaslandı. Kentsel alanlardaki hasara ilişkin tahminlere atıfta bulunulan haberde, Kuzey Gazze'nin kısa bir sürede yok edilmesinin, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerine yıllarca süren halı bombardımanının neden olduğu yıkıma yaklaştığını söylüyor.

Ayrıca haberde, ABD'li askeri tarihçi ve 20. yüzyıl bombalama kampanyalarına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki bir araştırma olarak adlandırılan "Bombing to Win"in yazarı Robert Pape'ın dikkat çekici bir değerlendirmesi yer alıyor.

"Dresden, Hamburg, Köln... Dünyanın şimdiye kadarki en ağır bombalamalarından bazıları yer adlarıyla anılıyor. Gazze aynı zamanda tarihin en ağır konvansiyonel bombalama kampanyalarından birini ifade eden bir yer adı olarak anılacak."

"GAZZE'DEKİ BİNALARIN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI ZARAR GÖRDÜ"

CUNY Lisansüstü Merkezi'nden Corey Scher ve Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Jamon Van Den Hoek tarafından yapılan uydu radar verilerinin analizine göre, 4 Aralık itibarıyla Gazze'nin kuzeyindeki binaların yüzde 60'ından fazlasının ciddi şekilde hasar gördüğü belirtiliyor.