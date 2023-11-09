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09 Kasım 2023 Perşembe 08:05:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 08:05:00

İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor

Kaynak: AA

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İsrail savaş uçakları Gazze'de yine hastanelerin çevrelerini vurdu. Kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.

Etiketler : israil gazze hastane
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