VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TARSİM, 638 milyar liralık tarımsal varlığı güvence altına aldı
Rusya'dan BMGK'ya acil toplanmaya çağırısı
Scholz ve Zelenskiy Ukrayna'daki durumu görüştü
İşgalci İsrail Han Yunus'taki iki hastanenin çevresini hedef alıyor
CENTCOM saldırıyı duyurdu: Husiler balistik füze ile vurdu
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması: "Kongre kilit rol oynuyor"
24 Ocak 2024 Çarşamba 21:49:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 21:49:00

İşgalci İsrail Han Yunus'taki iki hastanenin çevresini hedef alıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan iki hastanenin çevresini hedef aldığını ve bu hastanelere giden yolları kestiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi çevresini yoğun bir şekilde hedef aldığını söyledi.

Kudra, "İsrail insansız hava araçları, iki hastanenin avlusuna ve binalarına yoğun bir şekilde ateş açıyor. İşgal güçleri de bu iki hastaneye giden yolları keserek ambulansların hareket etmesini engelliyor." dedi.

Hastanelerde bulunan yüzlerce sağlık ekibi ve hastaların hayatının ciddi tehlikede olduğunu belirten Kudra, iki hastanenin de tedavi kapasitelerinin zayıf olduğunu, İsrail güçlerinin tıbbi yardım, gıda ve yakıtın hastanelere ulaşmasını engellediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerindeki hastanelere yaptığının aynısını güneydeki hastanelere yapmasından endişe duyduğunu birçok kez belirtmişti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin önce çevrelerini bombalamış sonra doğrudan hedef almış, kuşatmış, baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları alıkoymuştu.

İsrail ordusu, 110 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 150 sağlık kuruluşun hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 112 ambulansı kullanılamaz hale getirdi ve 337 sağlık çalışanını öldürdü.

İsrail güçleri hafta başından bu yana, Han Yunus kentini ve oradaki hastanelerin çevrelerini yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alırken, kentin güney ve batı bölgelerinde karadan işgalini sürdürüyor.

Etiketler : Gazze hastaneleri Han Yunus saldırısı İsrail ordusu
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX