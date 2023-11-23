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İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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23 Kasım 2023 Perşembe 16:32:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 16:32:00

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi de yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Berka beldesinde köprüden geçen 3 Filistinliye ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 Filistinli, yakındaki tıp merkezine nakledildi. Yaralı Filistinlilerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Ramallah'ın Berka beldesindeki olayda hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin tıp merkezinden teslim alındığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 228'e yükseldi.

Etiketler : batı şeria işgal israil filistin
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