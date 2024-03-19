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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
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19 Mart 2024 Salı 21:36:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 21:36:00

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde ateş açtığı Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Fahir Basim Beni Cabir isimli 40 yaşındaki vatandaş, Nablus'un güneyindeki es-Sadr bölgesinde işgal güçlerinin kurşunuyla vuruldu." denildi.

Beni Cabir'in Nablus kentindeki Refidya Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarılan habere göre, Beni Cabir, İsrail ordu güçlerinin korumasındaki sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere saldırması üzerine çıkan olaylarda vuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarında 436 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : İsrail Batı Şeria Filistin
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