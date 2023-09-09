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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu şehit etti
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09 Eylül 2023 Cumartesi 23:08:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 23:08:00

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu şehit etti

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Milad er-Rai'nin, El Halil'e bağlı el-Arub Mülteci Kampı'nın girişinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen çocuğun cesedinin Beytüllahim kentindeki Yemame Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİN SALDIRI ŞEHİT
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