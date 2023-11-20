İşgalci İsrail Gazze'de 65 askerini kaybetti
Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 65'e yükseldi.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 65'e yükseldi.
- Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi
- Güney Kore'den çarpıcı Kuzey Kore iddiası: Casus uydu fırlatacak
- İşgalci İsrail Gazze'de 65 askerini kaybetti
- Finlandiya'dan Rusya'ya düzensiz göç suçlaması
- Hamas ile İsrail esir takasında anlaştı... Katar: yakında yapılacak
- Napolyon Bonabart'ın şapkası 1,9 milyon avroya satıldı