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20 Kasım 2023 Pazartesi 09:29:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:29:00

İşgalci İsrail Gazze'de 65 askerini kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 65'e yükseldi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 65'e yükseldi.

Etiketler : israil gazze asker
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