İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin işgalci İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.