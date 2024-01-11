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11 Ocak 2024 Perşembe 16:41:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 16:41:00

İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 117'ye yükseldi bildirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin işgalci İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Etiketler : gazeteci ölümleri Gazzede saldırılar İsrail işgali
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