İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 117'ye yükseldi bildirildi.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin işgalci İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.
Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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