İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğü duyuruldu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Er-Rey radyosunda ses mühendisi olan gazeteci Muhammed Yunus ez-Zeytuniyye ile Filistin Er-Rey haber ajansında foto muhabiri olan gazeteci Muhammed Abdulhalik el-Af'ın İsrail saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.
İki gazetecinin de İsrail'in Gazze'de "Zeytuniyye" ailesine ait evi bombalaması sonucu hayatını kaybettiği ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 103'e ulaştığı vurgulandı.
Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.
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