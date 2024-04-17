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İşgalci İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıyor!
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17 Nisan 2024 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 10:29:00

İşgalci İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıyor!

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla yıktı.

El Halil kenti yakınlarındaki Beni Naim beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli tutuklular Ahmed ve Mahmud Zeydat'ın biri iki katlı, diğeri bir katlı evlerini buldozerler ve patlayıcılar kullanarak yıktı.

Filistinli Ahmed ve Mahmud Zeydat, ocak ayında bir İsraillinin öldüğü ve 19'unun yaralandığı saldırı ile ilişkileri olduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

BATI ŞERİA'DA BASKIN VE GÖZALTILAR

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Kalkiliya, Tulkerim, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerine de baskınlar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Tubas ve Kalkiliya'da çok sayıda Filistinlinin evinde aramalar yaptı.

Baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Etiketler : israil batı şeria filistin
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