İşgalci İsrail, Filistinlilerin evlerini vuruyor!

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Ebu Libde ailesine ait evin bombalanması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.



- İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir camiyi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Fahura Şehitleri Camisi'ni de bombaladı. Bombalama sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile 9 yaralı Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesine getirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine giren İsrail ordusuna ait araçlar yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatarak ateş açtı.

İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak Beyt Hanun'da elektrik ve internet kesildi.

GAZZE'DE YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.