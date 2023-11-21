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21 Kasım 2023 Salı 09:39:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 09:39:00

İşgalci İsrail Filistinli sivilleri vurdu!

Kaynak: AA

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İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı okulu ve bazı evleri bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu hedef aldığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Hafsa" adlı okulu bombaladı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da da en az 9 evi daha vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİ VE GAZZE KENTİNDE İLETİŞİM KESİLDİ

Öte yandan İsrail, Gazze'de haberleşme kulelerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi.

Etiketler : israil gazze sivil
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